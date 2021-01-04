RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як розвантажитися після свят: поради і табу від дієтолога

Автор: Ольвія Агаркова

Щедре застілля і велика кількість смачної і не завжди корисної їжі в святкові дні, і ось уже зайві кіло осіли в проблемних зонах. Порятунок багато хто знаходить у розвантажувальних днях, але як це працює і чи варто взагалі їх робити? На ці питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

На сторінці Instagram вона розповіла, що собою представляє і як повинно виглядати розвантаження організму.

Розвантажувальний день - режим харчування, який передбачає обмеження по калорійності і/або по важливим речовинам, певним продуктам.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи потрібне розвантаження після Нового року? Ні, спочатку розвантажувальні дні були придумані в лікувальних цілях (при отруєнні, наприклад, або після операції).

Ні, тому що перепад з 5000 калорій на 900 буде занадто різкий! Плюс формування заборон - формування обмежувальної поведінки. Немає жодної забороненої їжі, після якої потрібен "детокс". Плюс 2 кг, які ви набрали, це не жир! Це вода, яка дуже швидко піде протягом наступного тижня.

Найкраще, що можна зробити - це повернутися до колишнього здорового, повноцінного харчування.

Якщо все одно хочеться зробити розвантаження. Зробіть собі вегетаріанський день на тижні. Це допоможе відчувати себе "легше" психологічно.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кому не можна робити розвантаження? Якщо у вас захворювання в стадії загострення, дітям, під контролем лікаря у період вагітності та годування, при анемії, нестачі маси тіла.

Нагадаємо, що раніше фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, як зберегти форму під час святкових застіль.

До речі, дієтолог Інна Раїлко навчила смачно їсти за святковим столом і не набирати у вазі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог