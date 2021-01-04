Як розвантажитися після свят: поради і табу від дієтолога

Щедре застілля і велика кількість смачної і не завжди корисної їжі в святкові дні, і ось уже зайві кіло осіли в проблемних зонах. Порятунок багато хто знаходить у розвантажувальних днях, але як це працює і чи варто взагалі їх робити? На ці питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

На сторінці Instagram вона розповіла, що собою представляє і як повинно виглядати розвантаження організму.

Розвантажувальний день - режим харчування, який передбачає обмеження по калорійності і/або по важливим речовинам, певним продуктам.



⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи потрібне розвантаження після Нового року? Ні, спочатку розвантажувальні дні були придумані в лікувальних цілях (при отруєнні, наприклад, або після операції).

⠀

Ні, тому що перепад з 5000 калорій на 900 буде занадто різкий! Плюс формування заборон - формування обмежувальної поведінки. Немає жодної забороненої їжі, після якої потрібен "детокс". Плюс 2 кг, які ви набрали, це не жир! Це вода, яка дуже швидко піде протягом наступного тижня.

⠀

Найкраще, що можна зробити - це повернутися до колишнього здорового, повноцінного харчування.

⠀

Якщо все одно хочеться зробити розвантаження. Зробіть собі вегетаріанський день на тижні. Це допоможе відчувати себе "легше" психологічно.



⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кому не можна робити розвантаження? Якщо у вас захворювання в стадії загострення, дітям, під контролем лікаря у період вагітності та годування, при анемії, нестачі маси тіла.

Нагадаємо, що раніше фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, як зберегти форму під час святкових застіль.

До речі, дієтолог Інна Раїлко навчила смачно їсти за святковим столом і не набирати у вазі.