Різноманітність і яскравість: Надя Дорофєєва, Настя Каменських і Оля Цибульська розповіли, як обрати купальник

Якщо хочеться залишатися у тренді цього року, зірки рекомендують обирати яскраві, але однотонні купальники, класичні фасони і в'язані моделі

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Так, співачка DOROFEEVA робить це не для себе, а... заради своїх шанувальників.

"Коли я два сезони поспіль викладала фотографію у чорному купальнику, мені писали: "Ти що, не можеш купити новий?". Всі так обурились! Мені було так неприємно, адже це мій улюблений купальник! Дивувати аудиторію - тепер частина моєї роботи. І, якщо чесно, я полюбила змінювати купальники. У мене різнокольорові, різних форм, але головне - яскравіі".

Коли ти в купальнику - на роботі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Позмагатися зі співачкою в конкурсі на кількість і стильність купальних костюмів може суддя проекту "Співають всі!" - шоумен Дмитро Коляденко.

"У мене є сім плавок. Коли приїжджаю на курорт, люблю змінювати їх щодня. Наприклад, в понеділок у мене плавки в смужку. У вівторок - яскраво-жовті шорти. У середу - червоні в квіточку. Тобто набір "тижневка", - поділився Дмитро.

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Зірковий детектив шоу "МАСКА" Настя Каменських ставиться до питання вибору купальника дуже ретельно.

"Для мене це величезна проблема, тому що мені не всі підходять. Тому купальники я собі шию. Верх може бути будь-яким, а якщо говорити про низ - у мене є одна улюблена форма, ви можете побачити її на всіх моїх світлинах в Інстаграмі", - коментує зірка.

Не можеш підібрати купальник - поший його! (фото: instagram.com/kamenskux)

Саме фотографії артистки в купальнику не раз ставали приводом для обговорення. Як і фото в купальнику з останнього відпочинку Олі Цибульської.

"Я взяла з собою три купальники, виставила в них фото, за що отримала купу хейту. Всіх здивувало, як можна на пляжі фоткатися у купальнику. Але у мене дуже стильні купальники: чорний, чорний з білим і блакитний. Цього року в мене був дуже класний в’язаний, він дуже круто сів і було видно, що я після шостої не їла".

Іноді замість компліментів отримуєш хейт (фото: instagram.com/cybulskaya)