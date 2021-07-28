Разнообразие и яркость: Надя Дорофеева, Настя Каменских и Оля Цибульская рассказали, как выбрать купальник

Если хочется оставаться в тренде в єтом году, звезды рекомендуют выбирать яркие, но однотонные купальники, классические фасоны и вязаные модели.

Как выбрать купальник на лето: советы знаменитостей

Так, певица DOROFEEVA делает это не для себя, а... ради своих поклонников.

"Когда я два сезона подряд постила снимки в соцсети в черном купальнике, мне писали: "Ты что, не можешь купить новый?". Все так возмутились! Мне было неприятно, ведь это мой любимый купальник! Но понимаю, что удивлять аудиторию - теперь часть моей работы. И, если честно, я полюбила менять купальники. У меня разноцветные, разных форм, но главное - яркие".

Когда ты в купальнике - на работе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Посоревноваться с певицей в конкурсе на количество и стильность купальных костюмов может судья проекта "Співають всі!" - шоумен Дмитрий Коляденко.

"У меня есть семь плавок. Когда приезжаю на курорт, люблю менять их каждый день. Например, в понедельник у меня плавки в полоску. Во вторник - ярко-желтые шорты. В среду - красные в цветочек. То есть, набор "неделька", - поделился Дмитрий Коляденко.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Звездный детектив шоу "МАСКА" Настя Каменских относится к вопросу выбора купальника очень тщательно.

"Для меня это огромная проблема, потому что мне не все подходят. Поэтому купальники я себе шею. Верх может быть любым, а если говорить о низ - у меня есть одна любимая форма, вы можете увидеть ее на всех моих фотографиях в Instagram", - комментирует звезда.

Не можешь подобрать купальник - пошей его! (фото: instagram.com/kamenskux)

Именно фотографии артистки в купальнике не раз становились поводом для обсуждения. Как и фото в купальнике с последнего отдыха Оли Цыбульской.

"Я взяла с собой три купальника, выставила в них фото, за что получила кучу хейта. Всех удивило, как можно на пляже фоткаться в купальнике. Но у меня очень стильные купальники: черный, черный с белым и голубой. В этом году у меня был очень классный вязаный, он очень круто сел и было видно, что я после шести не ела".

Иногда вместо комплиментов получаешь хейт (фото: instagram.com/cybulskaya)