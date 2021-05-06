Розлучення їй на користь: Кім Кардашьян в міні-спідниці і кроп-топі вирушила на вечірку

Бізнесвумен одягла білосніжний кроп-топ з вирізом на спині і міні-спідницю, які відмінно сіли на її фігуру пісочний годинник. Доповнили лук босоніжки на шпильці, прикрашені на литках "змійками". Волосся, яке вже відросло нижче пояса, Кім розпустила. А в макіяжі вирішила виділити очі: 40-річна знаменитість використала накладні вії, а також підібрала тіні коричневих відтінків для ефекту максимально "розкритих" очей.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка на фото позує, показавши себе з усіх боків. Виглядає вона веселою і безтурботною. Мережа поспішила залишити свої коментарі під радісними знімками. Багато з них відзначили, що свобода, яку вона знайшла після розставання з Каньє Уестом, їй пішла ттільки на користь.

"Ти виглядаєш такою щасливою", "Дивовижна", "Вау", "Запроси мене з собою наступного разу", "Королева", "Самотня Кім - найкраща Кім", "Коли ви залишаєте токсичне життя, сяйво приголомшливе", "Красуня! Завжди неперевершена мала!", "Кім, Ти виглядаєш на 20", - підтримали їй фоловери.