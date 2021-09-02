Розлучення скасовується? Інсайдери розповіли правду про стосунки Кім Кардішьян і Каньє Уеста

Нагадаємо, днями Каньє Уест презентував свій новий альбом Donda. Сюрпризом для глядачів стала поява на сцені Кім Кардашьян у весільній сукні Balenciaga. Варто було зірці з'явитися на стадіоні, як трибуни буквально вибухнули: "Кім'є". Але новин про примирення не послідувало. Тому журналісти вирушили до інсайдерів, щоб дізнатися всі подробиці стосунків екс-подружжя.

Виявляється, Кім і сама неймовірно зворушена запрошенням колишнього чоловіка. Тепер вона не поспішає з розлученням, а хоче почекати.

"Вона вже не поспішає з розлученням. Кім цілком готова почекати, оскільки зараз їхні стосунки з Каньє стали значно кращими", - заявило джерело.

Як відомо, в мережі вже давно ходять чутки, що репер мріє повернути дружину. Та й сама Кардашьян, як і раніше, любить Каньє і чсто пише це в своєму блозі. Але щоб повернути колишню гармонію, подружжю доведеться постаратися. "Спочатку потрібно відновити фундамент і зміцнити їх дружбу", - вважає все той же наближений до пари анонім.

Кім Кардашян з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)