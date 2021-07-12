Ребрик в сітчастому монокіні захопила апетитними формами і оголосила "вічний батл"

Лілія позує в чорному злитому купальнику з пікантною сітчастою вставкою в області декольте – крізь прозору тканину можна розглянути розкішний бюст ведучої. Пляжне вбрання підкреслило її хвилюючі вигини і апетитні підтягнуті форми.

У підписі до спекотного посту Лілія вирішила поговорити про справжню літню страву – окрошку і поділитися своїм фірмовим рецептом. Вона обмовилася, що знімок був зроблений після того, як вона насолодилася сезонним холодним супом власного приготування.

Лілія Ребрик захопила фігурою в купальнику (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Візьміть 2 великі картоплини, 2 огірки, пучок зеленої цибулі, 2 яйця, 300 гр відбраної шинки, 5-6 штук редису, кріп, кефір, сіль. Заздалегідь приготуйте фігурний лід-стеблинку кропу вимийте і додайте у форми для льоду, залийте водою, поставте у морозилку. Картоплю відваріть у мундирах, коли охолоне - очистіть, дрібно наріжте, сховайте в холодильник. Дрібними кубиками наріжте огірки і теж сховайте у холодильник. Дрібно нарізану зелену цибулю перетріть із сіллю і залиште"настоюватися". Це потрібно для того, щоб вийшла вся гіркота. Холодні круті яйця теж дрібно наріжте (є ще варіант: можете нарізати тільки білок, а жовток - перетріть із гірчицею). І редис теж дрібно наріжте. Тепер змішайте все разом: картоплю, редис, цибулю, огірки, яйця, сіль. Усе залийте кефіром, розлийте по тарілках і додайте до кожної порції кубик льоду", - дала докладний рецепт ведуча.

Вона попросила шанувальників поділитися власними варіантами окрошки і пообіцяла протестувати їх. "Я вже давно хочу приготувати окрошку якось інакше. Вічний батл - окрошка на кефірі, мінералці чи квасі - оголошую відкритим", - звернулася телезірка до підписників.