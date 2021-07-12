Ребрик в сетчатом монокини восхитила аппетитными формами и объявила "вечный батл"

Лилия позирует в черном слитном купальнике с пикантной сетчатой вставкой в области декольте – сквозь прозрачную ткань можно рассмотреть роскошный бюст ведущей. Пляжный наряд подчеркнул ее волнительные изгибы и аппетные подтянутые формы.

В подписи к горячему посту Лилия решила поговорить о настоящем летнем блюде – окрошке и поделиться своим фирменным рецептом. Она оговорилась, что снимок был сделан после того, как она насладилась сезонным холодным супом собственного пригоотовления.

Лилия Ребрик восхитила фигурой в купальнике (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Візьміть 2 великі картоплини, 2 огірки, пучок зеленої цибулі, 2 яйця, 300 гр відібраної шинки, 5-6 штук редису, кріп, кефір, сіль. Заздалегідь приготуйте фігурний лід - стеблинку кропу вимийте і додайте у форми для льоду, залийте водою, поставте у морозилку. Картоплю відваріть у мундирах, коли охолоне - очистіть, дрібно наріжте, сховайте у холодильник. Дрібними кубиками наріжте огірки і теж сховайте у холодильник. Дрібно нарізану зелену цибулю перетріть із сіллю і залиште "настоюватися". Це потрібно для того, щоб вийшла вся гіркота. Холодні круті яйця теж дрібно наріжте (є ще варіант: можете нарізати тільки білок, а жовток - перетріть із гірчицею). І редис теж дрібно наріжте. Тепер змішайте все разом: картоплю, редис, цибулю, огірки, яйця, сіль. Усе залийте кефіром, розлийте по тарілках і додайте до кожної порції кубик льоду", - дала подробный рецепт ведущая.

Она попросила поклонников делится собственными вариантами окрошки и пообещала протестировать их. "Я вже давно хочу приготувати окрошку якось інакше. Вічний батл - окрошка на кефірі, мінералці чи квасові - оголошую відкритим", - обратилась телезвезда к подписчикам.