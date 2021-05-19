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Без ретуші і фільтрів: смілива Могилевська показала обличчя крупним планом і ошелешила шанувальників

Автор: Lite

Наталя Могилевська довго інтригувала фанів заявами про те, що зовсім скоро вона постане перед ними в дуже несподіваному амплуа, і своє слово стримала! Зірка покорасила волосся в ... зелений колір! Правда, ненадовго, а всього лише на час зйомок у новому кліпі на свіжу пісню "До дна", яку шанувальники артистки встигли охрестити хітом майбутнього літа.

Наталя не встояла і опублікувала в Instagram атмосферний кадр зі знімального майданчика.

Вона показала свій фотопортрет крупним планом. У кадрі артистка позує в профіль. В деталях можна розглянути її обличчя, вловити погляд з-під довгих і пухнастих вій з широкими стрілками на повіках. Її медове волосся заплетене у вільні косички.

Знімок вийшов ніжним і романтичним, а гра сонця і тіні на обличчі додала кадру ще більшої атмосферності.

Наталя Могилевська показала обличчя крупним планом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Без фільтрів, без ретуші, без корекції кольору... Реальне сонце.... Реальне серце..." - романтично і інтригуюче підписала портретній знімок зірка.

Шанувальники тут же відреагували на новий кадр у фотоблозі своєї улюблениці і навіть порівняли її з голлівудською актрисою з українським корінням Мілою Куніс.

  • Просто красива без слів
  • Дуже крута фотка
  • Гарний ракурс
  • Розкішна
  • Відмінний кадр
  • Ассоль, чекає і вірить
  • Чудово, дуже красиво і по-справжньому. Красу нічим не зіпсувати
  • Левиця
  • Вау, клас
  • Сонячна жінка
  • Я подумала, це Міла Куніс
  • Які чудові косички!

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська поділилася фото в яскравому вбранні для світського виходу і отримала порцію критики від користувачів мережі.

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Новини України Наталя Могилевська