Без ретуши и фильтров: смелая Могилевская показала лицо крупным планом и ошарашила поклонников

Она показала свой фотопортрет крупным планом. В кадре артистка позирует в профиль. В деталях можно рассмотеть ее лицо, уловить взгляд из-под длинных и пушистых ресницами с широкими стрелками на веках. Ее медовые волосы заплетены в свободные косички.

Снимок получился нежным и романтичным, а игра солнца и тени на лице добавила кадру еще большей атмосферности.

Наталья Могилевская показала лицо крупным планом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Без фильтров, без ретуши, без цветокора... Реальное солнце.... Реальное сердце..." - романтично и интригующе подписала портретній снимок звезда.

Поклонники тут же отреагировали на новый кадр в фотоблоге своей любимицы и даже сравнили ее с голливудской актрисой с украинскими корнями Милой Кунис.