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Без ретуши и фильтров: смелая Могилевская показала лицо крупным планом и ошарашила поклонников

Автор: Lite

Наталья Могилевская долго интриговала фанов заявлениями о том, что совсем скоро она предстанет перед ними в очень неожиданном амплуа, и свое слово сдержала! Звезда покорасила волосы в … зеленый цвет! Правда, ненадолго, а всего лишь на время съемок в новом клипе на свежую песню "До дна", которую поклонники артистки успели окрестить хитом предстоящего лета.

Наталья не устояла и опубликовала в Instagram атмосферный кадр со съемочной площадки.

Она показала свой фотопортрет крупным планом. В кадре артистка позирует в профиль. В деталях можно рассмотеть ее лицо, уловить взгляд из-под длинных и пушистых ресницами с широкими стрелками на веках. Ее медовые волосы заплетены в свободные косички.

Снимок получился нежным и романтичным, а игра солнца и тени на лице добавила кадру еще большей атмосферности.

Наталья Могилевская показала лицо крупным планом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Без фильтров, без ретуши, без цветокора... Реальное солнце.... Реальное сердце..." - романтично и интригующе подписала портретній снимок звезда.

Поклонники тут же отреагировали на новый кадр в фотоблоге своей любимицы и даже сравнили ее с голливудской актрисой с украинскими корнями Милой Кунис.

  • Просто красивая без слов
  • Очень крутая фотка
  • Красивый ракурс
  • Великолепная
  • Отличный кадр
  • Ассоль, ждет и верит
  • Превосходно, очень красиво и по-настоящему. Красоту ничем не испортить
  • Львица
  • Вау, класс
  • Солнечная женщина
  • Я подумала, это Мила Кунис
  • Какие славные косички!

Напомним, что ранее Наталья Могилевская поделилась фото в ярком наряде для светского выхода и получила порцию критики от пользователей сети.

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Новости Украины Наталья Могилевская