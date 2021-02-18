RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Яскрава Саніна у вбранні-сітці поділилася несподіваним одкровенням: опуститися з небес на землю

Автор: Lite

Юлія Саніна звикла ділитися з шанувальниками особистими. Вона активно веде соцмережі і радує фанів цікавим контентом. Так, рок-діва вирішила розповісти про своє ставлення до популярних соціальних мереж і назвала улюблену.

Юлія з'явилася на фото в Instagram в ефектному сітчастому вбранні прикрашеному стразами. Вона доповнила ошатний образ звисаючими сережками з камінням.

Співачка зробила акуратну укладку з ідеальними голівудьскими хвилями. А також незвичайний макіяж – вона прикрасила червоні губи дрібними блискітками.

Юлія повідомила, що приобщидась до нової соцмережі, що набирає популярності, Clubhouse.

Юлія поділилася своїми уподобаннями в Інтернеті (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Як і з будь-якої нової соцмережею, поки відчуваю повну розгубленість і заперечення. Поки що я для себе пояснила це явище, як «подкасти для всіх» або «балачки про все». Все ж моя улюблена соцмережа Instagram. Красиві картинки, люди, які надихають, тексти під настрій, каталог послуг і товарів. Фейсбук відкриваю набагато рідше, він став важким, люди частіше пишуть про негативний досвід, обурюються. Люблю почитати Фейсбук, щоб опуститися з неба на землю. ТікТок супер рідко, щоб потанцювати або показати перевтілення, практично не дивлюся реки. Я давно вже поставила ліміт часу на все соцмережі в телефоні - відмінна штука, я вам скажу! Навколо буває так цікаво, якщо відірвати очі від екрану", – дала слушну пораду шанувальникам співачка.

Нагадаємо, що раніше Юлія Саніна в класичному спокусливому маленькому чорному платті вразила красою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Юлия Санина
Читайте також
Чарівна: Юлія Саніна в яскравому піджаку і з червоними губами захопила шанувальників красою
Одна вперше за 12 років: Юлія Саніна відверто розповіла про зміни в житті
Прогноз погоди