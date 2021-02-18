Яркая Санина в наряде-сетке поделилась неожиданным откровением: опуститься с небес на землю

Певица сделала аккуратную укладку с идеальными голливудскими волнами. А также необычный макияж – она усыпала алые губы мелкими блестками.

Юлия сообщила, что приобщилась к новой, набирающей популярности соцсети Clubhouse.

Юлия поделилась своими предпочтениями в Интернете (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Как и с любой новой соцсетью, пока чувствую полную растерянность и отрицание. Пока что я для себя объяснила это явление, как «подкасты для всех» или «разговорчики обо всем». Все же моя любимая соцсеть Instagram. Красивые картинки, люди, которые вдохновляют, тексты под настроение, каталог услуг и товаров. Фейсбук открываю намного реже, он стал тяжелым, люди чаще пишут о негативном опыте, возмущаются. Люблю почитать Фейсбук, чтобы опуститься с неба на землю. ТикТок супер редко, чтоб потанцевать или показать преображения, практически не смотрю реки. Я давно уже поставила лимит по времени на все соцсети в телефоне - отличная штука, я вам скажу! Вокруг бывает так интересно, если оторвать глаза от экрана", – дала дельный совет поклонникам певица.