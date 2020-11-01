Яскраві червоні губи і обтягуюча сукня: Юлія Саніна зізналася, у чому її пристрасть

Юлія Саніна нещодавно шокувала фанатів своїм фото 9-річної давнини: дреди, чорні нігті, яскравий макіяж: все це, звичайно, дуже йде співачці, але коли Юлія постає перед фанатами в сценічних костюмах шоу "Танці з зірками 2020", у них просто захоплює дух.

На цей раз Саніна і взагалі вирішила розповісти, у чому її пристрасть, доповнивши свою розповідь яскравим знімком в обтягуючій міні-сукні в сіточку, яскраві червоні губи і пишне укладання голлівудська хвиля зробили Юлію чарівною. Співачка позує з партнерами по паркету Євгеном Котом та Дмитром Дікусаром.

"Перевтілення - моя пристрасть! Це улюблений момент, коли @slavachaika і @vitalik_datsiuk закінчують чаклувати над луком, я дивлюся на себе в дзеркало і в ту ж секунду починаю жити іншим життям. У мене змінюється погляд, рухи, манера говорити. Обожнюю це!

В минулий раз я була пропащою жінкою Мален, сьогодні буду Ангелом. Сцена або паркет тим і прекрасні, що на час ти можеш стати кимось ще... чи це все ті ж межі мене, що маю сміливість показати тільки так?", - написала в своєму мікроблозі.

Юлія Саніна любить перевтілюватися (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанати засипали улюбленицю лайками і попросили перевтілюватися якомога частіше. Такі грані Юлії - усім до душі.

Нагадаємо, співачка показала спокусливе фото в стильному піджаку яскравого салатово-жовтого кольору. Юлія спокусливо відкинула голову і зухвало дивиться в кадр, відкривши чуттєві губи.