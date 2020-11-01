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Яркие красные губы и обтягивающее платье: Юлия Санина призналась, в чем ее страсть

Автор: Lite

Певица рассказала о своей страсти

Юлия Санина недавно шокировала фанатов своим фото 9-летней давности: дреды, черные ногти, яркий макияж: все это, конечно, очень идет певице, но когда Юлия предстает перед фанатами в сценических костюмах шоу "Танцы со звездами 2020", у них просто захватывает дух.

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На этот раз Санина и вообще решила рассказать, в чем ее страсть, дополнив свой рассказ ярким снимком в обтягивающем мини-платье в сеточку, яркие красные губы и пышная укладка - голливудская волна сделали Юлию неотразимой. Певица позирует с партнерами по паркету Евгением Котом и Дмитрием Дикусаром.

"Перевоплощение - моя страсть! Это любимый момент, когда @slavachaika и @vitalik_datsiuk заканчивают колдовать над образом, я смотрю на себя в зеркало и в ту же секунду начинаю жить другой жизнью. У меня меняется взгляд, движения, манера говорить. Обожаю это!

В прошлый раз я была падшей женщиной Маленой, сегодня стану Ангелом. Сцена или паркет тем и прекрасны, что на время ты можешь стать кем-то еще... или это все те же грани меня, которые имею смелость показать только так?", - написала Юлия в своем микроблоге.

Юлия Санина любит перевоплощаться (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанаты засыпали любимицу лайками и попросили перевоплощаться как можно чаще. Такие грани Юлии - всем по душе.

Напомним, певица показала соблазнительное фото в стильном пиджаке яркого салатово-желтого цвета. Юлия соблазнительно запрокинула голову и вызывающе смотрит в кадр, приоткрыв чувственные губы.

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