Розкішне малятко: 3-річна дочка Кайлі Дженнер похвалилася дорогою сумкою

Кайлі Дженнер з дитинства привчила свою 3-річну дочку до стильних аутфітів. Цього разу Стормі позує в яскравому життєрадісному вбранні. Вона одягла чорні шкіряні штани, білу футболку, а також пуховик з жовто-помаранчевим принтом. В руках у дівчинки була вже згадана сумка, а на ногах - білі кеди. З аксесуарів малятку також підібрали модне кольє у вигляді ланцюжка і сережки. Волосся Кайлі заплела дочки в кіски. До слова, молода мама зізнавалася, що просто обожнює зачісувати Стормі.

Кендалл Дженнер не шкодує грошей для Стормі (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Наймиліша дитина", "Малятко Стормі", "Оглушлива", "Вона в свої 3 одягається краще, ніж я", "Неймовірна", "Перша", "Багаті дівчатка мають більше фана", "Така милашка", "Вона вже набагато крутіше мене", "Моя мала", - посипалися на дівчинку компліменти, а також і не настільки милі висловлювання.

Справа в тому, що не всім користувачам мережі подобаються розкішні вбрання Стормі. Раніше шанувальники дівчини критикували марнотратство всесвітньо відомої бізнес-леді, яка не шкодує витрачати величезні суми на подарунки дочці.