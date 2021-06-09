Розкішна матуся: Демі Мур захопила красою на архівному фото зі старшою дочкою

Демі тримає дочку на руках, дивлячись на неї з ніжністю. Вона одягнена в розкішну сукню з рожевим принтом і квіткою на плечі, а малятко Румер загорнула в такого ж кольору шаль. Доповнюють образ Демі сережки з великими перлинами, модна стрижка боб, яка неймовірно їй до лиця, а також яскравий макіяж.

Демі Мур з Румер (фото: instagram.com/demimoore)

Така картинка неймовірно зворушила послідовувачів екс-дружини Брюса Уілліса. "Абсолютно красива! Мені завжди подобалося бачити тебе з коротким волоссям", "Яка прекрасна картина. Чудова", "Мені завжди подобалися твоє коротке волосся, тому що я думав, що у тебе найкрасивіша шия на планеті", "Так мило", "Ти чудово виглядаєш і твоє плаття - просто вогонь", "Нескінченна Краса", - пишуть їй фанати.