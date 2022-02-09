RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала перше фото дочки від Джейсона Стетхема і розкрила її ім'я

Автор: Ольга Турчанікова

Інформація про те, що супермодель народила другу дитину, з'явилася в ЗМІ 4-го лютого. Але офіційне підтвердження молель зробила тільки вчора, 8-го.

Кохана Джейсона Стетхема виклала у своєму блозі зворушливий пост, де розкрила подробиці появи малятка на світ.

Роузі опублікувала фото, на якому зображене дитяче ліжечко. Новонароджену модель, яка відома своєю скритністю, не показала. Як бонус шанувальникам – маленька ручка в променях сонця. Судячи з того, що модель досі не дала фанатам розглянути крупним планом обличчя сина, на більшу відвертість годі було й чекати.

Перше фото новонародженої (фото: instagram.com/rosiehw)

Зате Хантінгтон-Уайтлі розкрила інші цікаві подробиці: дитину назвали Ізабелла Джеймс Стетхем. Народилася вона 2 лютого, як і син Кайлі Дженнер.

Син пари (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, син Джейсона і Роузі – Джек Оскар – народився в 2017-му році. Модель довгий час намагалася приховувати дитину, але пізніше розповіла, що хлопчик захоплений спортом, обожнює подорожі і вельми велелюбний – минулого року Роузі повідала про перше кохання сина.

Також читайте, як носити улюблений принт Роузі Хантінгтон-Уайтлі, Белли Хадід і Ельзи Хоск, який знову на піку популярності.

Ще дивіться кращі стрітстайл-образи на Тижні моди осінь-зима 2022 в Копенгагені.

Читайте LITE в Google News
Джейсон СтетхэмРоузі Хантінгтон-УайтліШоу-бізнесМодні тренди