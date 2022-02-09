Роузи Хантингтон-Уайтли показала первое фото дочери от Джейсона Стетхэма и раскрыла ее имя

Роузи опубликовала фото, на котором была запечатлена детская кроватка. Новорожденную модель, которая известна своей скрытностью, не показала. Как бонус поклонникам – маленькая ручка в лучах солнца. Судя по тому, что модель до сих пор не дала фанатам рассмотреть крупным планом лицо сына, на большую откровенность рассчитывать и не стоило.

Первое фото новорожденной (фото: instagram.com/rosiehw)

Зато Хантингтон-Уайтли раскрыла другие интересные подробности: малышку назвали Изабелла Джеймс Стэтхем. Родилась она 2 февраля, как и сын Кайли Дженнер.

Сын пары (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, сын Джейсона и Роузи – Джек Оскар – родился в 2017-м году. Модель долгое время старалась скрывать ребенка, но позже рассказала, что мальчик увлечен спортом, обожает путешествия и весьма любвеобилен – в прошлом году Роузи поведала о первой любви сына.