У сорочці на голе тіло: 46-річна Єва Лонгорія підкорила витонченою фігурою
Єва Лонгорія опублікувала нове фото, на якому постала напівоголеною. Актриса виглядає настільки розкішно, що просто підкорила фанатів.
Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram-блозі.
Єва одягла білу сорочку класичного крою прямо на голе тіло. Причому не стала застібати її на грудях, акцентувавши увагу на розкішному декольте. Доповнює картину яскравий макіяж зі smoky eyes і "мокра" укладка. Лонгорія позує посеред інтер'єру в сірих тонах, який відмінно гармонує з лаконічним луком.
Мініатюрна постать Лонгорії викликала захват серед її послідовувачів. Стрункі засмаглі ноги, тонка талія і розкішні форми Єви зібрали масу похвал і компліментів. Багато фанатів відзначили, що тепер це їхня улюблена фотосесія.
Єва Лонгорія обожнює спекотні фотосесії (фото: instagram.com/evalongoria)
Нагадаємо, нещодавно Єва показала, як вона працює над фігурою. Зокрема, актриса поділилася трьома простими вправами для бездоганних сідниць.