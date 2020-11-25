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Сакральний та інтимний момент: Настя Каменських поділилася рідкісним відео з чоловіком Потапом

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 13:59
Сакральний та інтимний момент: Настя Каменських поділилася рідкісним відео з чоловіком Потапом Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменських поділилася "сакральним процесом"

Настя Каменських, здається, встигає все: займається спортом, добре спить, правильно харчується, - не так давно вона розповіла, як їсти і не товстіти: для цього співачка розсекретила своє улюблене блюдо.

А ще Каменських займається музикою зі своїм коханим чоловіком Потапом. Іноді ці моменти - по-справжньому інтимні. Так співачка заворожила чуттєвим відео та підписом до нього, де розповідає про свою новій композиції. На ньому подружжя разом, в домашній обстановці, працюють над народженням нового хіта.

"Кожен запис нової пісні для мене дуже сакральний та інтимний. Під час цього процесу ти немов оголяєш душу, переживаєш щирі і глибокі почуття, які хочеш зберегти в своєму серці. Ти бережеш цю емоцію і хочеш зберегти її в пам'яті на все життя. І сьогодні я вперше вирішила поділитися цим з вами.

Хочу показати вам, як ми записували цей трек в нашій домашній студії з Потапом. Ділюся найважливішими вібраціями і сподіваюся, у вас мурашки підуть, як і у нас під час створення.

Пісня Vibe про глибинні відчуття, про жіночі переживання, коли кожна клітинка тіла розривається від щастя і палкого кохання. Тому в ній стільки чуттєвих вібрацій. Саме того вайба, про яку я співаю для вас", - зізналася співачка.

Сакральні моменти Насті Каменських (відео: www.instagram.com/kamenskux/)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася з фанатами відео з особистого архіву, співачка зізналася - такого вона ще не показувала нікому і ніколи.

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