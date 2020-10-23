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Сальма Хайєк спокушає апетитними формами в сукні найбільш соковитого відтінку

Автор: Lite

Зірка назвала улюблений відтінок

Сальма Хайєк вміє підтримувати постійний інтерес до своєї сторінки, демонструючи як нові фото, так і давні. Цього разу актриса зробила ставку на фото з особистого архіву, на якому постала в ефектному образі з червоної доріжки. Зірка приміряла для виходу сукні яскраво-оранжевого відтінку з корсетом, який відмінно підкреслив її апетитні форми. Образ доповнили макіяж з помадою в тон вбранню, довгі сережки з дорогоцінним камінням, а також висока зачіска. У підпису знаменита кінодіва зазначила, що помаранчевий - її улюблений відтінок, і він відмінно підходить для жовтня.

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Сальма на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)

На сторінку спекотної красуні тут же посипалися палаючі емодзі. Шанувальники, яких у блозі Сальми більше 16-ти мільйонів, називають свою улюблену актрису богинею, найгарнішою у світі, нереальною і чудовою. Також фанати погодилися, що помаранчевий - точно колір Сальми, який робить її яскраву зовнішність ще більш привабливою.

Актриса обожнює яскраві відтінки (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, раніше Хайєк порівняла свої фото з молодості і реальному житті. Для обох фото зірка підібрала однакові купальники. І в підсумку на сучасному знімку вона здалася шанувальникам навіть більш привабливою, ніж на фото з молодості.

Також Сальма обожнює надихати шанувальників своєю нев'янучою красою, показуючи сміливі фото без макіяжу і фільтрів.

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