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Найгарячіша в світі: 51-річна Дженніфер Лопес в яскравих образах підкорила розкішним тілом

Автор: Lite

Співачка прикрасила нову обкладинку

Дженніфер Лопес не так давно презентувала гарячий кліп на пісню, записану разом зі співаком Малумою. Тепер парочка щосили піарить свою співпрацю, знімаючись в жарких фотосесіях. Кілька годин тому зірка показала фотосесію, в якій вони обидва взяли участь.

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Фотосесія видалась спекотною (фото: instagram.com/Billboard)

Зйомка була організована для популярного американського журналу Billboard. В ній Лопес приміряла настільки провокаційні образи, що змусила мережу згадати, хто "найгарячіший на планеті Земля".

Співачка в компанії партнера по сцені (фото: instagram.com/Billboard)

На обкладинці співачка постала в довгій чорній сукні з високими вирізами на ногах, спині і грудях. Розкішне тіло 51-річна зірка продемонструвала у всій красі, прийнявши спокусливі пози. На іншому фото вона красується в подібному вбранні, але білому. Всі луки доповнює бездоганний макіяж, волосся, укладене великими завитками, а також розкішні аксесуари. "Королева", "Краща, "Неймовірна", "Тіло – мета", "Ти найкрасивіша в світі", "Як можна бути такою досконалою", – пишуть віддані фанати знаменитості.

Нагадаємо, раніше зірка показала, що не менше, ніж робота, її цікавить і особисте життя. Знаменитість продемонструвала, як проводить вихідні з улюбленими дітьми.

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Новини України певецДженніфер Лопес