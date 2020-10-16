Самая горячая в мире: 51-летняя Дженнифер Лопес в пикантных образах покорила роскошным телом

Дженнифер Лопес не так давно презентовала горячий клип на песню, записанную вместе с певцом Малумой. Теперь парочка вовсю пиарит свое сотрудничество, снимаясь в жарких фотосессиях. Несколько часов назад звезда показала фотоссесию, в которой они оба приняли участие.

Фотосессия выдалась жаркой (фото: instagram.com/Billboard)

Съемка была организована для популярного американского журнала Billboard. В ней Лопес примерила столь провокационные образы, что заставила сеть вспомнить, кто "самый горячий на планете Земля".

Певица в компании партнера по сцене (фото: instagram.com/Billboard)

На обложке певица предстала в длинном черном платье с высокими вырезами на ногах, спине и груди. Роскошное тело 51-летняя звезда продемонстрировала во всей красе, приняв соблазнительные позы. На другом фото она красуется в похожем наряде, но белом. Все луки дополняет безупречный макияж, волосы, уложенные крупными завитками, а также роскошные аксессуары. "Королева", "Лучшая, "Невероятная", "Тело – цель", "Ты самая красивая в мире", "Как можно быть такой совершенной", – пишут преданные фанаты знаменитости.

Напомним, ранее звезда показала, что не меньше, чем работа, ее интересует и личная жизнь. Знаменитость продемонстрировала, как проводит выходные с любимыми детьми.