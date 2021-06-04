Найкрасивіша в світі: повністю гола Сальма Хайек захопила фігурою

Сальма позує посеред розкішного інтер'єру, сидячи на ванній. Оголене засмагле тіло вона прикрила лише рушником. Доповнює картину яскравий макіяж і мокра укладка. Знаменитість виглядає неймовірно спокусливо, миттєво полонивши мережу.

Сальма Хайєк на голому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Старі добрі часи", - написала Сальма під знімком. І хоча актриса вказала, що фото було зроблено давно, це не хвилювало фанатів. Вони засипали актрису численними коментарями, називаючи "найкрасивішою і гарячою в світі".

Нагадаємо, Сальма належить до типу жінок, які надихають своїм вічно молодим зовнішнім виглядом. Зірка зізнавалася, що нічого особливого вона не робить. В арсеналі омолоджуючих засобів Хаейк: питний режим, продумане повноцінне меню, якісний догляд від професіоналів і найголовніше, на думку актриси, - позитивний погляд на світ і багато сміху.