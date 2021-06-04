UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Самая красивая в мире: полностью голая Сальма Хайек восхитила фигурой

Автор: Lite

Сальма Хайек - одна из самых популярных в сети голливудских знаменитостей, которая регулярно радует фанатов знойными фото.

Новое из них побило все рекорды по количеству пылающих эмодзи. А все потому, что на нем Сальма предстала обнаженной.

Сальма позирует посреди роскошного интерьера, сидя на ванной. Обнаженное загорелое тело она прикрыла лишь полотенцем. Дополняет картину яркий макияж и мокрая укладка. Знаменитость выглядит невероятно соблазнительно, мгновенно пленив сеть.

Сальма Хайек на голом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Старые добрые времена", - написала Сальма под снимком. И хотя актриса указала, что фото было сделано давно, это не волновало фанатов. Они засыпали актрису многочисленными комментариями, называя "самой красивой и горячей в мире".

Напомним, Сальма относится к типу женщин, которые вдохновляют своим вечно молодым внешним видом. Звезда признавалась, что ничего особенного она не делает. В арсенале омолаживающих средств Хаейк: питьевой режим, продуманное полноценное меню, качественный уход от профессионалов и самое главное, по мнению актрисы, - позитивный взгляд на мир и много смеха.

Ранее мы писали, что Сальма Хайек показала редкое фото с единственной дочерью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сальма Хайекфигуракрасота