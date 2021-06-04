Самая красивая в мире: полностью голая Сальма Хайек восхитила фигурой

Сальма позирует посреди роскошного интерьера, сидя на ванной. Обнаженное загорелое тело она прикрыла лишь полотенцем. Дополняет картину яркий макияж и мокрая укладка. Знаменитость выглядит невероятно соблазнительно, мгновенно пленив сеть.

Сальма Хайек на голом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Старые добрые времена", - написала Сальма под снимком. И хотя актриса указала, что фото было сделано давно, это не волновало фанатов. Они засыпали актрису многочисленными комментариями, называя "самой красивой и горячей в мире".

Напомним, Сальма относится к типу женщин, которые вдохновляют своим вечно молодым внешним видом. Звезда признавалась, что ничего особенного она не делает. В арсенале омолаживающих средств Хаейк: питьевой режим, продуманное полноценное меню, качественный уход от профессионалов и самое главное, по мнению актрисы, - позитивный взгляд на мир и много смеха.