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Найкрасивіша на планеті: 53-річна Ніколь Кідман підірвала мережу "чесним" фото зі звичайного життя

Автор: Lite

Ніколь Кідман, яка не так часто ділиться знімками з особистого архіву, показала чергове з них. На фото 53-річна зірка позує ще дитиною. Але дівчинка вже тоді була надзвичайною харизматичною та красивою, впевнені інтернет-користувачі.

Ніколь запостила одразу два фото: одне з дитинства, а друге - зі звичайного життя, зроблене нещодавно. "Маленька Нік - велика Нік", - написала вона.

На першому Ніколь з'явилася в милому платті з зеленим рослинним узором, яке так до лиця рудоволосій красуні. Дівчинка виглядає серйозною не по роках і просто чарівною. Друге фото зроблено поблизу: 53-річна Ніколь посміхається в камеру, спустивши пасма свого розкішного волосся на обличчя. Гладка шкіра, пружні завитки і чарівна посмішка дружини Кіта Урбана просто підкорили мережу.

Ніколь підкорила мережу милими фото (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Найкрасивіша жінка в світі", "Найкрасивіша жінка, яка коли-небудь існувала! Люблю тебе, Нік", "За ці кучері можна померти", "Ніколь, ти виглядаєш чудово, залишайся красивою", "О боже, яка мила", "Це так кумедно... Ти зовсім не змінилася", - посипався на неї шквал компліментів.

Раніше Ніколь Кідман похвалилася стрункою фігурою в облягаючих джинсах і топі.

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