Наймиліша сім'я: Юлія Саніна захопила шанувальників зворушливими знімками з чоловіком і сином

Юлія Саніна ще під час проекту "Танці з зірками" не раз зізнавалася, що дуже сумує за родиною. Вона називала чоловіка і сина головними вболівальниками і обіцяла приділити їм море часу, коли нарешті звільниться.

І ось цей час настав - вся сім'я в зборі і навіть встигла відпочити в Єгипті. Зірка весь час радує шанувальників фото з сонячної країни: родина побувала на яхті у відкритому морі, відвідала знаменитий акваріум і просто купалася і валялась на пляжі.

А тепер Юлія умилила своїх шанувальників знімками з відеороботи, яку вона представила не так давно. На кадрах - чоловік Валентин і син Данил на знімальному майданчику, є і одне спільне з Саніною фото - в машині.

"Все було так. І нехай так і лишається", - написала, як завжди, лаконічно, зірка під своїми постом.

Разом і на роботі, і на відпочинку (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Ви наймиліша сім'я", "Ви такі милі", "Дуже", - написали під знімками шанувальники, які обожнюють, коли Юлія ділиться сімейними фото з ними.

Нагадаємо, що після оголошення переможця шоу "Танці з зірками 2020" Ілона Гвоздьова зізналася, що вважає друге місце Юлії Саніної "дуже прикрим місцем", адже, на її думку, хоч перемогу Санти Дімопулос і заслужила, але все ж переможцем для Ілони стала Саніна.