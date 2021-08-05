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Санта Дімопулос в "голому" комбінезоні захопила гнучкістю тіла: "шикарна пантера"

Автор: RBC.UA

Санта Дімопулос з сім'єю відпочиває на Лазурному березі у Франції. Вона встигла відвідати найгучніші світські заходи в країні, наприклад, Каннський кінофестиваль і гала-вечерю amfAR. Не забуває Дімопулос і про спорт, а також духовні практики, адже це давно увійшло в звичку.

Так, зірка поділилася кількома барвистими фото в Instagram і продемонструвала гнучкість тіла і мудрість.

Вона виконує асани з йоги серед розкішної буйної рослинності і зелені. Санта вбралася в облягаючий комбінезон тілесного відтінку з прозорими вставками і показала не тільки розкішну фігуру, але і майстерність володіння тілом.

"Відчувай себе, дивись в себе, відчувай зміни в своєму тілі, спостерігай... Там де увага – там твоя сила", - поділилася філософськими спостереженнями Санта.

Санта займається йогою і спортом навіть на відпочинку (фото: instagram.com/santadimopulos)

У коментарях під постом накопичилося чимало компліментів для знаменитості, зокрема, від зіркових друзів.

"Ти виглядаєш чудово", - констатувала екс-"ВІА Гра" Тетяна Котова. А ресторатор і шеф-кухар Володимир Ярославський залишив для Дімопулос красномовні смайли у вигляді полум'я. Інші зірки і підписники Санти також не залишилися осторонь.

  • Шикарна пантера
  • Яке гарне фото
  • У прекрасній формі, наша красуня
  • Дуже красива і мудра!
  • Уособлення сили, Сантик - красуня
  • Санта, фігура просто вогонь. Насолода дивитися фото

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос травмувалася під час пробіжки по скелястій місцевості. Це сталося перед відповідальним заходом, але знаменитість не скасувала вихід у світ.

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Санта Димопулос