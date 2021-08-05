Санта Дімопулос в "голому" комбінезоні захопила гнучкістю тіла: "шикарна пантера"

Вона виконує асани з йоги серед розкішної буйної рослинності і зелені. Санта вбралася в облягаючий комбінезон тілесного відтінку з прозорими вставками і показала не тільки розкішну фігуру, але і майстерність володіння тілом.

"Відчувай себе, дивись в себе, відчувай зміни в своєму тілі, спостерігай... Там де увага – там твоя сила", - поділилася філософськими спостереженнями Санта.

Санта займається йогою і спортом навіть на відпочинку (фото: instagram.com/santadimopulos)

У коментарях під постом накопичилося чимало компліментів для знаменитості, зокрема, від зіркових друзів.

"Ти виглядаєш чудово", - констатувала екс-"ВІА Гра" Тетяна Котова. А ресторатор і шеф-кухар Володимир Ярославський залишив для Дімопулос красномовні смайли у вигляді полум'я. Інші зірки і підписники Санти також не залишилися осторонь.