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Збулася ще одна мрія: Аліна Гросу з близьким другом обзавелися кільцями (відео)

Автор: Володимир Костирін

Українська співачка Аліна Гросу підігріла чутки про свій роман з російським актором і режисером Романом Полянським, з яким вирушила на відпочинок у Карпати на новорічні-різдвяні свята. Дівчина показала на відео кільця на своїй і його пальцях, виготовлені власноруч.

Виконавиця опублікувала ролик у своєму Instgram про похід на ювелірний майстер-клас.

Зараз Аліна, яка нещодавно пережила розлучення, активно публікує кадри в мережі з гірськолижного курорту "Буковель", де проводить час разом із Полянським. Робити кільця пара також вирушила разом.

Аліна Гросу і Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Стерли пальці, спалили стіл, бачили золотий пил і все заради результату! Шалено люблю щось створювати, майструвати і чогось нового навчатися!" - написала співачка.

Також Гросу показала милий кадр, як її руку ніжно погладжує рука бойфренда. На пальцях у них красуються новенькі кільця hand-made.

"Збулася ще одна мрія", - зазначила артистка.

Відео: Аліна Гросу показала ювелірний майстер-клас з виготовлення кілець

У мережі захоплюються роликом з кільцями та майстерністю Аліни, яку також обсипають привітаннями.

  • Напевно це любов
  • Це обручки?
  • Ви у нас ще й ювелір?!
  • Як мило
  • Класно
  • Вітаю!
  • Справа майстра боїться. Дуже схожі на мої улюблені прикраси. Добре вийшло.

Раніше ми писали про те, що Аліна Гросу призналась, чим займалася на зимових канікулах.

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