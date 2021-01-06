Сбылась еще одна мечта: Алина Гросу с близким другом обзавелись кольцами (видео)

Украинская певица Алина Гросу подогрела слухи о своем романе с российским актером и режиссером Романом Полянским, с которым отправилась на отдых в Карпаты на новогодние-рождественские праздники. Девушка показала на видео кольца на своей и его пальцах, изготовленные собственноручно.

Исполнительница опубликовала ролик в своем Instgram о походе на ювелирный мастер-класс.

Сейчас Алина, которая недавно пережила развод, активно публикует кадры в сети из горнолыжного курорта "Буковель", где проводит время вместе с Полянским. Делать кольца пара также отправилась вместе.

Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль и все ради результата! Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться!" - написала певица.

Также Гросу показала милый кадр, как ее руку нежно поглаживает рука бойфренда. На пальцах у них красуются новенькие кольца hand-made.

"Сбылась еще одна мечта", - отметила артистка.

Видео: Алина Гросу показала ювелирный мастер-класс по изготовлению колец

В сети восхищаются роликом с кольцами и мастерством Алины, которую также осыпают поздравлениями.

Наверное это любовь

Это обручальные кольца?

Вы у нас еще и ювелир?!

Как мило

Классно

Поздравляю!

Дело мастера боится. Очень похожи на мои любимые украшения. Хорошо получилось.

Ранее мы писали о том, что Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах.