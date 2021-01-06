UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сбылась еще одна мечта: Алина Гросу с близким другом обзавелись кольцами (видео)

Автор: Владимир Костырин

Украинская певица Алина Гросу подогрела слухи о своем романе с российским актером и режиссером Романом Полянским, с которым отправилась на отдых в Карпаты на новогодние-рождественские праздники. Девушка показала на видео кольца на своей и его пальцах, изготовленные собственноручно.

Исполнительница опубликовала ролик в своем Instgram о походе на ювелирный мастер-класс.

Сейчас Алина, которая недавно пережила развод, активно публикует кадры в сети из горнолыжного курорта "Буковель", где проводит время вместе с Полянским. Делать кольца пара также отправилась вместе.

Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль и все ради результата! Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться!" - написала певица.

Также Гросу показала милый кадр, как ее руку нежно поглаживает рука бойфренда. На пальцах у них красуются новенькие кольца hand-made.

"Сбылась еще одна мечта", - отметила артистка.

Видео: Алина Гросу показала ювелирный мастер-класс по изготовлению колец

В сети восхищаются роликом с кольцами и мастерством Алины, которую также осыпают поздравлениями.

  • Наверное это любовь
  • Это обручальные кольца?
  • Вы у нас еще и ювелир?!
  • Как мило
  • Классно
  • Поздравляю!
  • Дело мастера боится. Очень похожи на мои любимые украшения. Хорошо получилось.

Ранее мы писали о том, что Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Алина Гросуновости шоу-бизнеса