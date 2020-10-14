Щаслива Джамала з чоловіком і дітьми поділилася секретами сімейної гармонії: дотримуватися правил

Джамала – щаслива дружина і мама двох синочків: Емір-Рахмана і Селім-Гірая. Вона успішно поєднує творче і сімейне життя, а також ділиться з шанувальниками секретами відновлення після пологів і не соромиться порушувати жіночі теми, а також спілкуватися про стосунки в сім'ї і виховання дітей. Так, 14 жовтня співачка привітала в Instagram шанувальників з Днем захисника України і розкрила власний секрет збереження гармонії у стосунках.

Артистка опублікувала серію щасливих і душевних домашніх кадрів з чоловіком і синами. На деяких з них Бекір Сулейманов позує з Емір-Рахманом, який зручно розташувався у тата на плечах.

"В часи, коли майже нічого не зрозуміло в цьому світі. Революції, війни, пандемія. Як вижити в такому хаосі? Як зберегти себе і свою сім'ю? Любити. Поважати. Дотримуватися правил і кордони. Пробачати. І захищати свою родину, свій дім, свою країну! З Днем захисника України! Зі святом вас, хлопці, чоловіки і жінки! Здоров'я, миру, розуміння! Любити і захищати!" -звернулася вона до підписників.

Джамала показала сімейне щастя з найріднішими (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники захопилися сімейною ідилією на знімках та повідомили про це своїй улюблениці.

Дуже хороша сім'я

Як мені подобається ваш Емірка. Красунчик-розумничок

Відчувається щастя

Яка щаслива сім'я! Які радісні обличчя! Які гарні фото! Нехай вас Бог береже!

Суцільна любов

Дуже гарні фото і прекрасні слова

Нагадаємо, що раніше Джамала викликала фурор ніжним образом і щасливими фото з чоловіком.

До речі, Джамала зізналася, чому жила у друзів перший тиждень після народження Селім-Гірая.