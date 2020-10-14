Счастливая Джамала с мужем и детьми поделилась секретами семейной гармонии: соблюдать правила

Джамала – счастливая жена и мама двух сынишек: Эмир-Рахмана и Селим-Гирая. Она успешно совмещает творческую и семейную жизнь, а также делится с поклонниками секретами восстановления после родов и не стесняется поднимать женские темы, а также общаться об отношениях в семье и воспитании детей. Так, 14 октября певица поздравила в Instagram поклонников с Днем защитника Украины и раскрыла собственный секрет сохранения гармонии в отношениях.

Артистка опубликовала серию счастливых и душевных домашних кадров с мужем и сыновьями. На некоторых из них ее супруг Бекир Сулейманов позирует с Эмир-Рахманов, который удобно расположился у папы на плечах.

"Во времена, когда почти ничего не понятно в этом мире. Революции, войны, пандемия. Как выжить в таком хаосе? Как сохранить себя и свою семью? Любить. Уважать. Соблюдать правила и границ. Прощать. И защищать свою семью, свой дом, свою страну! С Днем защитника Украины! С праздником вас, ребята, мужчины и женщины! Здоровья, мира, понимания! Любить и защищать!" -обратилась она к подписчикам.

Джамала показала семейное счастье с самыми родными (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники восхитились семейной идиллией на снимках и сообщили об этом своей любимице.

Очень хорошая семья

Как мне нравится вам Эмирка. Красавчик-умняшечка

Ощущается счастье

Какая счастливая семья! Какие радостные лица! Какие красивые фото! Пусть вас Бог бережет!

Сплошная любовь

Очень красивое фото и прекрасные слова

Напомним, что ранее Джамала вызвала фурор нежным образом и счастливыми фото с мужем.

Кстати, Джамала призналась, почему жила у друзей первую неделю после рождения Селим-Гирая.