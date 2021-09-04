Щасливий Горбунов розсекретив ім'я молодшого сина і показав "трьох мушкетерів"

Стильний, одягнений по-осінньому Юрій везе на прогулянку малюка, а допитливий Іван заглядає в коляску, перевіряючи, як там молодший братик. "Три мушкетери" - гордо назвав чоловічий кадр шоумен.

Юрій з синами вийшов на осінню прогулянку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники прийшли в захват від споглядання сімейної прогулянки чоловічої частини сім'ї Горбунова і Осадчої.

Три Горбунова

Яке миле фото

Як мило! Мамине щастя

Раді за вас. Два сини - велике щастя

Батько-молодець і щасливий тато

Красивий

До слова на одному з кадрів, якими поділився ведучий, можна побачити усміхнену Катю, яка робить селфі. Вона вийшла на прогулянку абсолютно без макіяжу, але наймоднішій стьобаній куртці сезону.

Юрій показав сімейну прогулянку з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В Instagram Stories Юрій показав більше кадрів сонячного суботнього дня. Так, Катя встигла покататися на дитячому авто з синочком, а її чоловік зайнявся господарськими питаннями і зібрав урожай великих яблук та груш в саду біля будинку.

"Іван катає маму, а тато катає Данила", - розповів про свою щасливу батьківську суботу шоумен і розсекретив ім'я молодшого сина.

Юрій видав ім'я молодшого сина