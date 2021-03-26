З'їсте і заспокоїтесь: Гросу радикально змінила імідж і висловилася про силіконові груди

Аліна показала коротке відео, на якому позує в прозорому корсеті що підкреслив її пишний бюст, і спідниці з високим розрізом – під одягом можна розглянути резинку від панчіх. Таким чином вона анонсувала прем'єру нової україномовної пісні "Меридіан".

"Це імпланти?" - поцікавився хтось з користувачів мережі, натякаючи на пластику грудей артистки. "Це кров. Дивіться мої 13-річні фото, там ще більше, ніж зараз", - відреагувала Аліна.

У розділі Stories вона поділилася фото, на якому артистці всього 12 років і вона демонструє округлі форми.

Аліна довела, що її пишний бюст натуральний (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Звертаюся до вас щодо пластики грудей і інших частин тіла. Аліні тут 12. Сподіваюся, ви з'їсте це, заспокоїтесь, і більше я розмов на цю тему не почую!" - емоційно висловилася зірка.

Також співачка показала фото зі студії однієї української радіостанцій. У кадрі вона позує з радіоведучими. На співачці – строкате плаття з оригінальним принтом і чорні замшеві чобітки.

Аліна прийшла на презентацію синглу в новому іміджі (Фото: instagram.com/alina_grosu)