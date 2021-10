Секс, наркотики і походи наліво: актори, які погубили свою кар'єру через скандали

Джонні Депп

Виконавець маси культових ролей, зразковий чоловік і люблячий батько - таким був Джонні Депп до зустрічі з актрисою Ембер Херд. Пара закрутила роман у промо-турі фільму "Ромовий щоденник", де грала коханців, і понеслося. 24-річна бісексуалка застосувала всю свою майстерність маніпуляції, щоб "закріпити" за собою 47-річного залицяльника, який буквально втратив голову від любові до неї. Кажуть, Херд спеціально кидала актора заради своїх подружок, щоб дати йому зрозуміти: якщо він не одружується, вона піде. І ось, після маси розкішних подарунків і щедрих жестів в 2014 році він зробив Амбер пропозицію, на яку вона відповіла згодою.

3 лютого 2015 року Депп і Херд одружилися, але ситуація не вирівнялася. Ембер як і раніше нехтувала Деппом і використовувала свій статус для кар'єрного зростання, смітила грошима чоловіка і погрожувала піти, якщо йому щось не подобається. На Деппі такий стан речей відбився не кращим чином: він почав набирати у вазі і випивати, а кілька фільмів з його участю провалилися в прокаті. Але це був тільки початок.

Джонні Депп (фото: Getty Images)

Через 15 місяців шлюбу Ембер заявила, що це був найбільш кошмарний період в її житті. Вона подала на розлучення, а також заявила, що Джонні - наркоман і алкоголік - неодноразово застосовував до неї насильство. З тих пір почалася тривала історія їх розборок, в ході якої спливла маса брудних подробиць. Так, з'ясувалося, що Ембер Херд зраджувала Деппу з Ілоном Маском і супермоделлю Карою Делевінь, а також і сама пару разів йому "врізала". Втім, розбірки закінчилися на користь дівчини: минулого року суд визнав Джонні Деппа винним у домашньому насильстві.

Амбер Херд з дочкою (фото: instagram.com/amberheard)

Такий поворот подій Депп збирався оскаржувати і далі. Але його кар'єрі скандальні відносини завдали незворотної шкоди. Так, студія Warner Bros. відразу ж розірвала з ним контракт на продовження участі в "Фантастичних тварях". З тих пір актор не був задіяний в жодному проекті.

Армі Хаммер

Один з найбільш багатообіцяючих і вельми успішних голлівудських акторів, Армі буквально за рік перетворився з улюбленця публіки в персону нон-грата. Зірка "Агентів А. Н. К. Л.", "Соціальної мережі", "Клич мене своїм ім'ям" та інших знаменитих фільмів, здавався ідеальним сім'янином. У 2010-му році він одружився на телеведучій і моделі Елізабет Чемберс, з якою виховував двох дітей: дочку Харпер Грейс і сина Форда Дугласа Армада. Еталонна сім'я обожнювала постити барвисті фото з подорожей, розповідати подробиці сімейних свят і захоплювати громадськість. Поки в мережу не потрапили несподівані подробиці романів на боці Армі.

Армі Хаммер (фото: Getty Images)

Першою про своє секс-листування розповіла дівчина з ніком Dominastya. Вона повідала світу про фетиші і садистські нахили чоловіка, який обожнював застосовувати в інтимній близькості насильство. До неї підключилися і інші партнерки актрера, багато з яких розповіли про свої моральні травми після спілкування з ним. За словами коханок, Хармі був схильний до канібалізму і ігнорував їх бажання. А ще - був нарко- і аклозалежним.

Мабуть, останньою, хто висловився, була вже екс-дружина актора, з якою секс-партнерки колись "ідеального" чоловіка також продовжували зв'язуватися. Елізабет написала в своєму блозі пост, що вона шокована тим, що трапилося, але заради дітей хоче якомога швидше налагодити життя. Сам актор відмовився від участі в декількох проектах, в тому числі у фільмі "Весілля по зальоту" і відправився лікуватися від різноманітних залежностей в рехаб. З чуток, у Армі зараз нова дівчина, яка не вірить в скандальні факти навколо свого хлопця.

Екс-дружина Хаммера з дітьми (фото: instagram.com/elizabethchambers)

Кевін Спейсі

Кевін Спейсі потрапив у гучний скандал слідом за Харві Вайнштейном і низкою інших знаменитостей зі сфери шоу-бізнесу, моди і політики. У 2017 року актор Ентоні Репп заявив, що ще в 1986 році 26-річний Спейсі намагався спокусити 14-річного Реппа. Після бурхливих розглядів в медіа Спейсі зізнався у своїй гомосексуальності, але також заявив, що не пам'ятає події з Реппом. Після на актора посипалися й інші звинувачення від жертв. Серед них були ведуча Хізер Унру (нібито Спейсі згвалтував її сина), норвезький письменник і екс-чоловік принцеси норвезької Марти Луїзи Арі Бен, актор Роберто Кавазос, син актора Річарда Дрейфуса Гаррі, а також кілька людей з серіалу "Картковий будиночок"... Жодне зі звинувачень не було доведено, а тому судові розбірки були закриті. Тим не менш, скандали коштували Спейсі репутації і кар'єри.

Кевін Спейсі (фото: Getty Images)

Не чекаючи розборок, Netflix тут же припинив роботу з актором, розірвавши з ним контракт на участь в "Картковому будиночку". У фільмі "Всі гроші світу" були перезняті всі сцени з Кевіном за участю іншого актора. А Міжнародна академія телевізійних мистецтв і наук скасувала рішення вручати Кевіну премію "Еммі".

Сам Кевін заперечував всі звинувачення, хоча і планував пройти курс лікування від секс-залежності. У 2018-му році він опублікував відео Let Me Be Frank, де постав в образі Френка Андервуда з "Карткового будиночка" і заявив, що "не платитиме за те, чого не здійснював". На даний момент актор планує повернутися в кінематограф. Зараз він зайнятий у зйомках фільму "Людина, яка намалювала Бога" (L'uomo che disegnò Dio), де грає детектива, який розслідує помилкову справу про педофілію.

Роман Поланскі

Скандальна репутація, безумовно, не погубила кар'єру культового режисера і актора, але назавжди залишила свій відбиток на його імені. На сьогоднішній день відомо кілька гучних історій зі згвалтуванням Романом Поланскі неповнолітніх, і жертви продовжують висловлюватися навіть через роки.

Роман Поланскі (фото: Getty Images)

Так, ще в 1977 році Поланскі був заарештований в США за звинуваченням у наркотичній залежності і згвалтуванні 13-річної американської моделі Саманти Геймер. Тим не менш, він втік до Франції до оголошення вироку. З часом все вщухло. Але минуле періодично нагадує про себе. Так, 4 травня 2010 року британська актриса Шарлотта Льюїс заявила, що режисер двічі зґвалтував її під час зйомок фільму "Пірати" в 1983 році, коли їй було 16 років. 26 Вересня 2017 року до неї приєдналася німецька актриса Рената Лангер - вона повідомила швейцарській поліції, що в 1972 році, коли їй було 15 років, вона була згвалтована Поланські. У листопаді 2019 року французька актриса Валентина Моньє зізналася, що в 1975 році, коли їй було 18 років, вона піддалася побиттю і сексуальному насильству з боку режисера. Ще одна заява надійшла від Маріанни Барнар, яка стверджувала, що Поланскі згвалтував її в 1975 році, коли їй було всього 10 років.

Незважаючи на скандальне минуле, з 1986 року режисер щасливо одружений на французькій актрисі Емманюель Сеньє, з якою завів двох дітей.