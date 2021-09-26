Сімейні канікули: Добринін і Квіткова полетіли з маленьким сином в Париж

По прильоту Квіткова зробила милий і щасливий кадр на даху їх готелю, на якому вона в одній футболці відображена на тлі панорами міста.

"Париииииж!!! і фото в моменті на телефон, поки наш син спить", - написала блогер.

А наступного дня Даша показала милі фото з осінньої прогулянки з малюком. Вона була в чорних брюках і коричневому піджаку, а Льва одягла в теплий костюмчик і шапку.

Молода мама розповіла про особливості подорожей під час пандемії і як Лев переніс свою першу поїздку.

"У Парижі зараз ідеальна погода. З самого ранку прохолодно, до 11-12: 00 години починає припікати сонечко, а ввечері знову можна кутатися в плед. Ми прилетіли з ПЛР тестами. У кожному закладі ми повинні надавати результати, так як штраф у власників ресторанів - 42.000$, але поки ніхто не просив (тести можна зробити, буквально, в кожній аптеці, наскільки нам пояснили). Лев переніс політ більш ніж нормально. Не хотів сидіти, хотів гуляти по салону, розглядати всі букви, лампочки і кнопки + боровся зі сном, так як і хотілося, і кололось, від цього іноді тихенько вередував. Коли вже приземлилися, тоді і почалася маленька істерика, хотів уже гуляти. Обурювався в літаку, поки чекали дозвіл на вихід, потім в аеропорту, поки чекали валізи, а потім добрі люди нас пропустили вперед повз черги (спасибі всім), ми вийшли на вулицю і маленький заспокоївся. Трохи погуляли, сіли в наш трансфер і кошеня міцно заснув. Ніч пройшла тьху-тьху", -- поділилася Квіткова.

Даша Квіткова погуляла по Парижу з 2-місячним сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Дівчина також поскаржилася на невдалий вибір взуття і побоювання за здоров'я малюка.

"Завтра хочемо, на всякий, показатися лікарю в Парижі, так як мої очі - передалися йому. Сьогодні гуляємо з самого ранку. Взяла з собою нове взуття і дуже пошкодувала, ноги в кров", - зазначила вона.

Добринін теж виклав кілька милих знімків з синочком.

"Наш головний екскурсовод по Парижу просто щасливий", - повідомив ведучий.

Микита Добринін розчулив ніжними кадрами з синочком з Парижа (фото: instagram.com/nikitadobrynin)