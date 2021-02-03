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Сережки-кільця, светр і високий хвіст: Настя Каменських в новому образі полонила шанувальників красою

Новость на русском → Середа 03 лютого 2021 16:49
Сережки-кільця, светр і високий хвіст: Настя Каменських в новому образі полонила шанувальників красою Настя Каменських instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка Настя Каменських зі своїм чоловіком і продюсером Потапом нещодавно побували на Мальдівських островах. Засмаглі і щасливі, музиканти щодня радували прихильників фото в купальних костюмах і ділилися життєвими премудростями у якості підписів до знімків.

Настя демонструвала свою фігуру і довгі засмаглі ноги.

На цей раз співачка здивувала своїм образом на новому знімку: Каменських у светрі, великих сережках-кільцях і з високим хвостом замість розпущених, як зазвичай, локонів.

Сережки-кільця, светр і високий хвіст: Настя Каменських в новому образі полонила шанувальників красоюНастя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Друзі мої, я отримала від вас стільки тепла і добрих слів. Ви такі світлі, душевні і відчувають люди. Дякую кожному з вас за неймовірну підтримку та енергію добра", - написала під фото Каменських.

Вона додала, що сподівається, її музика, пісні і все, що вона робить, дарує їм стільки ж щастя, натхнення і радості, скільки дарують шанувальники співачці.

Фанати засипали співачку компліментами і здивувалися її новому образу, але написали, що вона все одно - нереальна красуня.

Нагадаємо, Потап публічно попросив у Насті Каменських про дещо інтимне: живемо лише раз.

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