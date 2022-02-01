Все серйозно: Кару Делевінь і Сієнну Міллер застали за пристрасними поцілунками

Правда, джерело уточнило, що обидві дівчини поводилися дуже розв'язно і з іншими відвідувачами.

Кара Делевінь відома своєю бісексуальністю (фото: instagram.com/caradelevingne)

"Це більше схоже на вільні відносини або роман на одну ніч. Спочатку Сієнна цілувалася з хлопцем за столиком, а потім з Карою", - говорить він.

Нагадаємо, Кара до цього зустрічалася з актрисою Ешлі Бенсон, а також відверто розповідала про свою бісексуальність. А Сієнна прославилася гучним романом з Джудом Лоу.