На шостому місяці вагітності: Джамала захопила мережу яскравими знімками 2020-го року

Джамала нещодавно провела зі своїм батьком і дітьми незабутній відпочинок у Єгипті. Краса природи і повний релакс, саме це потрібно було співачці в кінці такого непростого для всіх року.

Щоправда, за зізнанням Джамали, на відміну від багатьох, цей рік не був для неї поганим. Навпаки, він став роком безлічі досягнень і перемог, а ще - колаборацій. Але найголовніше - це рік, коли Джамала стала мамою вдруге, вона народила сина Селім-Гірая.

Джамала порадувала фото з архіву (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Для цього поста співачка навіть вибрала знімки, на яких вона носить Селімку під серцем. Вона зізналася, що яскраві фото з кісками відмінно передають її стан, вона на шостому місяці вагітності і так і світиться очікуванням свого особистого дива.

"Я в очікуванні. Тоді чекала дитину, а зараз перезавантаження i нових музичних подій", - написала співачка, додавши, що вірить, що новий рік стане роком безлічі концертів, музики і здоров'я.

"Найдивовижніший і чарівна ", "Така красива, кіски вам дуже йдуть", "Джа, ви сонце, світло і натхнення", - написали фолловери співачці під постом.

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