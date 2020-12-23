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Шикарна: Настя Каменських демонструє оголені ноги у відвертому вбранні

Новость на русском → Середа 23 грудня 2020 12:21
Шикарна: Настя Каменських демонструє оголені ноги у відвертому вбранні Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських добру половину своїх постів у соцмережі присвячує тому, що вчить фанатів життєвим премудростям. Спорт, режим дня і харчування, у Насті є поради на всі випадки життя.

Тепер Каменських показала знімки з шоу "Маска" на каналі "Україна". Вона позує у вишуканій сукні із запахом, виставивши оголену ногу. Співачці зробили ніжний макіяж і незвично поклали волосся, так що її важко впізнати.

Шикарна: Настя Каменських демонструє оголені ноги у відвертому вбранні

Співачка пообіцяла, що глядачів чекає неймовірне шоу (instagram.com/kamenskux/)

"Ви шикарна жінка", "Чекаємо шоу", "Вам йде цей наряд", - написали шанувальники під постом співачки.

Нещодавно Каменських показала селфи з піцою "в обнімку". Виявилося, ніщо людське співачці не чуже, вона запитала у шанувальників "бути чи не бути", їсти калорійну їжу чи не треба. Зазвичай, за словами Каменських, вона снідає вівсянкою і взагалі веде здоровий спосіб життя. Шанувальники дали добро, щоб співачка нарешті поїла.

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