Шикарна: Настя Каменських демонструє оголені ноги у відвертому вбранні

Українська співачка Настя Каменських добру половину своїх постів у соцмережі присвячує тому, що вчить фанатів життєвим премудростям. Спорт, режим дня і харчування, у Насті є поради на всі випадки життя.

Тепер Каменських показала знімки з шоу "Маска" на каналі "Україна". Вона позує у вишуканій сукні із запахом, виставивши оголену ногу. Співачці зробили ніжний макіяж і незвично поклали волосся, так що її важко впізнати.

Співачка пообіцяла, що глядачів чекає неймовірне шоу (instagram.com/kamenskux/)

"Ви шикарна жінка", "Чекаємо шоу", "Вам йде цей наряд", - написали шанувальники під постом співачки.

Нещодавно Каменських показала селфи з піцою "в обнімку". Виявилося, ніщо людське співачці не чуже, вона запитала у шанувальників "бути чи не бути", їсти калорійну їжу чи не треба. Зазвичай, за словами Каменських, вона снідає вівсянкою і взагалі веде здоровий спосіб життя. Шанувальники дали добро, щоб співачка нарешті поїла.