Напівгола у шикарній ванні: Ксенія Мішина показала, як розслаблятися в кінці робочого дня

Українська актриса і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ксенія Мішина стала головною героїнею шоу "Холостячка". У першому випуску шоу дівчина знайомилася з 16 претендентами на її серце. Після церемонії троянд учасників залишилося тільки 11 чоловіків. З ними Мішиной довелося сходити на побачення. Актриса вже поділилася деталями другого випуску "Холостячки" і вибрала найкраще побачення.

Мабуть, від такої уваги з боку не тільки претендентів на серце красуні, але і з боку камер і шанувальників в Instagram Ксенія трохи втомилася. Але це не страшно, адже Мішина знає вірний спосіб розслабитися - в сторіс свого мікроблогу "холостячка" запостила знімок в шикарній ванній і написала: "Ура, цей знімальний день закінчено, час робити домашнє spa".

Мішина Ксенія: робота - роботою, а spa - за розкладом (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Нагадаємо, що Ксенія Мішина не так давно подякувала шанувальникам у своєму аккаунті, за зізнанням актриси, завдяки шанувальникам вони ніколи не почуває себе самотньою. А ще Ксенія ділиться з фанатами шикарними луками, так Мішина запостила знімок, на якому вона сидить на круглому пуфі біля красивої квітки в трендовому білому брючному костюмі. Образ доповнили стильні чорні туфлі з гострим носком і аксесуари: білі сережки і наручний годинник.