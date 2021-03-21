Штани забула? Каменських розбурхала мережу образом сексапільної домогосподарки

Настя з'явилася на фото в образі спокусливої домогосподарки - на ній одна лише рожева футболка оверсайз з написом "grls rule", а також ботильйони з анімалістичним принтом на високому каблуці. Свої пишні кучері співачка зібрала в кокетливі пишні хвостики, а в руках вона тримає пилосос.

Кадр зроблений в світлій кухні Каменських, а сама вона стоїть біля столу, на якому можна побачити живі квіти у вазах.

Настя Каменських в сексі образі показала, чим займається на вихідних (фото: instagram.com/kamenskux)

"Вихідні - це часто найнасиченіший час. Коли хочеться встигнути все! І відпочити, і побачитися з близькими, і прибратися в будинку, і приділити час собі, і написати плани на тиждень. І ще стільки всього!" - поділилася артистка.

Фолловери почали обговорювати публікацію зірки і особливо її вбрання - деяким воно видалося дещо недоречним для прибирання.