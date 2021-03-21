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Штани забула? Каменських розбурхала мережу образом сексапільної домогосподарки

Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських, яка днями випустила яскравий і зухвалий кліп "Дівчата рулять", часто показує в мережі свої будні і ділиться порадами. Так, артистка продемонструвала, як прибирається вдома на вихідних.

Опублікований в Instagram зірки знімок викликав неоднозначну реакцію мережі - шанувальники почали активно обговорювати наряд виконавиці.

Настя з'явилася на фото в образі спокусливої домогосподарки - на ній одна лише рожева футболка оверсайз з написом "grls rule", а також ботильйони з анімалістичним принтом на високому каблуці. Свої пишні кучері співачка зібрала в кокетливі пишні хвостики, а в руках вона тримає пилосос.

Кадр зроблений в світлій кухні Каменських, а сама вона стоїть біля столу, на якому можна побачити живі квіти у вазах.

Настя Каменських в сексі образі показала, чим займається на вихідних (фото: instagram.com/kamenskux)

"Вихідні - це часто найнасиченіший час. Коли хочеться встигнути все! І відпочити, і побачитися з близькими, і прибратися в будинку, і приділити час собі, і написати плани на тиждень. І ще стільки всього!" - поділилася артистка.

Фолловери почали обговорювати публікацію зірки і особливо її вбрання - деяким воно видалося дещо недоречним для прибирання.

  • Усе так! Тільки прибирання роблю не на підборах
  • Готує, прибирає, пере! І все на підборах! Ну прям відчайдушна домогосподарка!
  • На підборах прибираєш?
  • Дуже життєво
  • Ви забавна
  • Штани забула?
  • Красуня, модна прибирання
  • Без штанів, зате в черевиках
  • Настя, але на підборах, КРАСИВО, але перебір
  • Пощастило Потапу -- у нього в будинку сама Каменських прибирає
  • Саме так потрібно одягатися для прибирання в будинку
  • Домохозяюшка

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських без косметики порушила свою дієту і показала, чим іноді дозволяє собі поласувати.

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Новини України Настя Каменськихпевецобраз
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