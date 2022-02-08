Скандал триває: Каньє Уест видалив з Instagram всі пости з Кім Кардашьян і дітьми, звинувативши її в наклепі

При цьому вона сподівалася ростити дітей разом і ніколи не заважала їх зустрічам. Сам репер розповів пресі, що при появі в будинку Кім до нього приставляють охоронців, що не дає йому нормально поспілкуватися з ними. Більш того – Кім навіть звинуватила його в крадіжці. Також екс-дружина нібито поширює чутки, що Каньє не бажає бачитися з дітьми.

Кім Кардашян і Каньє Уест здавалися ідеальною парою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Новий протест репера не змусив себе чекати – після почутого Каньє Уест видалив всі пости в Instagram з Кім Кардашьян і їх дітьми, залишивши в своєму акаунті тільки робочі проекти.

У мережі знайшлися докази, що Йе все ж бачиться з дітьми і навіть з'являється з ними на публічних заходах без супроводу Кім Кардашьян. Наприклад, музикант взяв з собою старшого сина Сейнта, молодшу дочку Чикаго і дворічного Псалма на The Future Brunch – приватну службу, яку він організував разом з СЕО медіа Hollywood Unlocked Джейсоном Лі.