Слава Камінська з екстремальним декольте заговорила про радикальні змін в зовнішності

Слава продемонструвала розкішне декольте в яскраво-жовтому монокіні. Вона виринула з басейну – віллинавколо в ранніх сутінках мерехтіли підсвічуваннями. Помітно, що артистка з допомогою спеціального додатка змінила свою зачіску.

"Настрій - хе...анути каре з чубчиком. Так/ні?" - попросила допомоги у шанувальників у вирішенні непростої проблеми Слава.

Думки фанів розділилися: одні вважали зміни на краще, а інші почали активно відмовляти зірку від експериментів.

Слава подратувала розкішним декольте (фото: instagram.com/babaslavka)

Зірка поспішила уточнити, що завтра її настрій може змінитися і вона з легкістю передумає змінювати зачіску.

Раніше співачка повідомила шанувальникам, що їй сподобалася єгипетська відпустка, вона зробила чимало яскравих фото, якими пообіцяла балувати підписників ще довгий час.

До речі, багато українських зірок облюбували у цьому році саме Єгипет: Оля Полякова,Леся Нікітюк, Ірина Білик та інші.