Слава Каминская с экстремальным декольте заговорила о радикальных переменах во внешности

Слава продемонстрировала роскошное декольте в ярко-желтом монокини. Она вынырнула из бассейна – окружающие его виллы в спускающихся сумерках мерцали подсветками. Заметно, что артистка с помощью специального приложения изменила свою прическу и примерялаелку.

"Настроение - хе...ануть каре с челкой. Да/нет?" - попросила помощи у поклонников в решении непростой проблемы Слава.

Мнения фанов разделились: одни посчитали перемены к лучшему, а другие начали активно отговаривать звезду от экспериментов.

Слава подразнила роскошным декольте (фото: instagram.com/babaslavka)

Звезда поспешила уточнить, что завтра ее настроение может измениться и она с легкостью передумает менять прическу.

Ранее певица сообщила поклонникам, что ей понравился египетский отпуск, она сделала немало красочных фото, которыми пообещала баловать подписчиков еще долгое время.

К слову, многие украинские звезды облюбовали в этом году именно Египет: Оля Полякова,Леся Никитюк, Ирина Билык и другие.