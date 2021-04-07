Слава Каминская с экстремальным декольте заговорила о радикальных переменах во внешности

Слава Каминская только вернулась с детьми из Египта, где наслаждалась праздным отдыхом у моря и развлекала себя атмосферными фотосетами. Ее появление в купальнике вызвало фурор в сети, а певица продолжает постить горячие снимки и интригует фанов.
Так, на странице в Instagram появился пикантный кадр.
Слава продемонстрировала роскошное декольте в ярко-желтом монокини. Она вынырнула из бассейна – окружающие его виллы в спускающихся сумерках мерцали подсветками. Заметно, что артистка с помощью специального приложения изменила свою прическу и примерялаелку.
"Настроение - хе...ануть каре с челкой. Да/нет?" - попросила помощи у поклонников в решении непростой проблемы Слава.
Мнения фанов разделились: одни посчитали перемены к лучшему, а другие начали активно отговаривать звезду от экспериментов.
Слава подразнила роскошным декольте (фото: instagram.com/babaslavka)
Звезда поспешила уточнить, что завтра ее настроение может измениться и она с легкостью передумает менять прическу.
Ранее певица сообщила поклонникам, что ей понравился египетский отпуск, она сделала немало красочных фото, которыми пообещала баловать подписчиков еще долгое время.
К слову, многие украинские звезды облюбовали в этом году именно Египет: Оля Полякова,Леся Никитюк, Ирина Билык и другие.
К слову, во время пляжного отдыха Слава сгорела, но сумела найти даже в такой ситуации позитивные стороны.