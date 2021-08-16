Слава Камінська в купальнику і піні спокусливо позувала перед колишнім чоловіком

На знімках Слава постала в злитому смугастому купальнику і сонцезахисних окулярах. Вона спокусливо позувала біля басейну і у воді, а на деяких фото тіло зірки вкрите білою піною.

Як зазначила сама Камінська, автором гарячих кадрів був її екс-чоловік Едгар.

Слава Камінська показала відверті фото в купальнику, які зробив її колишній чоловік Едгар (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я у Львові, а фото Одеські. Чудовий відпочинок. І ще я перший раз стала сприймати Одесу, як курортне місто, до речі. Назад у минуле, не зовсім вульгарне. Фото by Едгар Камінський", - підписала знімки Слава.

Шанувальники оцінили зроблені Едгаром фотографії і фігуру співачки, а деякі висловили надію, що пара зможе знову бути разом.