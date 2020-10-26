Слава Камінська зробила заяву про колишнього чоловіка: натішитися не можу

Більше року солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська вже не живе з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Утім, зізнається, що після розлучення їм вдалося зберегти дружні стосунки. Нещодавно Слава відпочивала в Єгипті, а в цей час двоє дітей залишилися вдома з татом. Співачка каже: колишній чоловік без проблем забирає їх до себе.

"Останнім часом надто нормально. Я просто натішитись не можу - діти з татом, діти щасливі. Мама щаслива наскільки! Мама вдвічі щасливіша, тому що мама відпочиває, а тато і працює, і з дітьми. Він справляється - буде терпіти до останнього, але ніколи не скаже: "Я більше не можу, забери їх". Бабусі, няні допомагають. Може, панянка Едгара, я не знаю", - поділилася Слава Камінська в ефірі програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Слава вважає, що заради дітей можна забути старі образи. За словами артистки, зараз вони з Едгаром добре ладнають і підтримують нормальні відносини.

"А чому ні? У нас усе-таки колись були почуття, було кохання, з'явились діти. Чому не спілкуватися зараз? Ми любимо дітей, може, десь глибоко в душі й одне одного. Я вважаю, що правильно спілкуватись, принаймні заради дітей і їхньої здорової психіки. Я взагалі не люблю сваритися з людьми, це не моє. Мені здається, я знайду спільну мову з будь-ким. І заради себе, і заради дітей. Я взагалі "за" те, щоб це була сім'я - сім'я й залишилась. Все одно до кінця днів ми будемо батьками цих дітей. І нам доведеться спілкуватись нормально. Тому заради нормального внутрішньосімейного клімату можна пожертвувати якимись своїми образами", - зазначила учасниця "НеАнгелів".

Слава Камінська і Едгар Камінський (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше ми писали про те, що Слава Камінська зробила відверте зізнання.