Слава Каминская сделала заявление о бывшем муже: нарадоваться не могу

Больше года солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская уже не живет с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Впрочем, признается, что после развода им удалось сохранить дружеские отношения. Недавно Слава отдыхала в Египте, а в это время двое детей остались дома с папой. Певица говорит: бывший супруг без проблем забирает их к себе.

"Последнее время чересчур нормально. Я прям нарадоваться не могу - дети с папой, дети счастливы. Мама счастлива как! Мама вдвойне счастлива, потому что мама отдыхает, а папа и работает, и с детьми. Он справляется - будет терпеть до последнего, но никогда не скажет: "Я больше не могу, забери их". Бабушки, няни помогают. Может, барышня Эдгара, я не знаю", - поделилась Слава Каминская в эфире программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Слава считает, что ради детей можно забыть старые обиды. По словам артистки, сейчас они с Эдгаром хорошо ладят и поддерживают нормальные отношения.

"А почему нет? У нас все-таки когда-то были чувства, была любовь, появились дети. Почему не общаться сейчас? Мы любим детей, может, где-то в глубине души и друг друга. Я считаю, что правильно общаться, по крайней мере, ради детей и их здоровой психики. Я вообще не люблю ссориться с людьми, это не мое. Мне кажется, я найду общий язык с кем угодно. И ради себя, и ради детей. Я вообще "за" то, чтобы это была семья - семья и осталась. Все равно до конца дней мы будем родителями этих детей. И нам придется общаться нормально. Поэтому ради нормального внутрисемейного климата можно пожертвовать какими-то своими обидками", - отметила участница "НеАнгелов".

Слава Каминская и Эдгар Каминский (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее мы писали о том, что Слава Каминская сделала откровенное признание.