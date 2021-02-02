До сліз: Вікторія Бекхем зворушила мережу листом від 9-річної дочки

Вікторія Бекхем вміє привернути увагу мережі: якщо не спокусливими вбраннями з власної колекції, то милими сімейними фото. Цього разу багатодітна мама показала, які чарівні листи пише їй її 9-річна донька Харпер Севен.

Дівчинка завжди відрізнялася доброю та життєрадісною вдачею. А ще вона любить батьків і всіх братів, що не боїться висловити. Поки що Харпер не веде своїх сторінок в соцмережах, а тому послання вона пише від руки.

Листи від Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Дорога матуся, я люблю тебе дуже сильно і ти мій найкращий друг назавжди. Я люблю, коли ми завжди робимо макіяж разом. Ти моє серце, і я люблю тебе. Солодких снів, спи добре, поцілунки. Харпер", - написала дівчинка мамі. Після Вікторія показала схожий лист для тата, Девіда Бекхема: "Любий татку, я сподіваюся, твій сон буде прекрасним і солодким. Ти працював так важко на роботі сьогодні, і я так пишаюся тобою. Я люблю тебе дуже сильно. Спи добре, цілую, Харпер". Дані листи Вікторія показала у своїх сторіз, написавши, що Харпер просто обожнює свого батька.

Дівчинка росте справжньою красунею (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, в сімействі Бекхемів єдина дочка - справжня улюблениця. Як і в Instagram Вікторії. Варто іконі стилю викласти фото з дочкою, як мережа вибухає від захвату.