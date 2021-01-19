Занадто красива: юна дочка Джуда Лоу засипала мережу гарячими фото з ліжка

Айріс Лоу знову змусила говорити собі, запостивши масу гарячих фото. Дівчина, яка нещодавно відзначила своє 20-річчя, позує в своєму ліжку, навіть для відпочинку підібравши романтичний і стильний лук. Вона одягла топ пастельного відтінку з квітковою вишивкою, а до нього підібрала масу золотих кілець. Здається, саме на них і своєму новому яскравому манікюрі і вирішила зробити акцент спадкоємиця популярного голлівудського красеня.

Волосся зірка розсипані по ліжку, на її обличчі ні краплі макіяжу... Айріс виглядає свіжою та привабливою. Чим вкотре змусила фанів писати їй численні коментарі.

Айріс Лоу в новому пості (фото: instagram.com/lirisaw)

"Ти така красива", "Справжній ангел", "Чудова", "Дивна", "Хто це? Я просто бачив її, поки спав", "Боже, яка красуня, я так хочу тебе обійняти", - не можуть намилуватися фолловери моделі.

Нагадаємо, Айріс Лоу - старша дочка Джуда Лоу, яка живе з матір'ю Седі Фрост у Лондоні. Красуня, яка успадкувала кращі риси обох батьків, уже робить успішні кроки у модельній кар'єрі. Дівчина брала участь у зйомках для багатьох відомих брендів, включаючи Burberry і BVLGARI.

Раніше ми писали про найпопулярнішу прикрасу зими, яку обожнює також і Айріс Лоу.