Занадто мило! Сальма Хайєк показала рідкісне архівне фото з крихіткою-дочкою

Сальма Хайєк часто демонструє свої форми у відвертих вбраннях. І рідко - фото з сім'єю. Періодично на її сторінці з'являються знімки з коханим чоловіком Франсуа Анрі-Піно, який сам не веде жодних сторінок в мережі. А ось з донькою Валентиною Паломою, якій вже виповнилося 13 років, знімків і того менше. Тому новий пост спекотної актриси став справжнім подарунком для всіх її шанувальників.

Сальма з Валентиною (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опублікувала фото з донькою, яке було зроблено давно. На ньому щаслива мама вирушила з малою на прогулянку. Обидві одягнені в стильні вбрання, вони весело крокують по вулиці. Сальма на фото в куртці і джинсах, які доповнила шарфом в горошок і великими сонцезахисними окулярами. А Валентина в короткому пуховику шоколадного кольору. Волосся дівчинці мама заплела в коси, які скріпила яскравими гумками.

Сальма з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/salmahayek)

"Старі добрі часи, коли я бігала зі своєю маленькою дівчинкою і без маски", - написала Хайєк під життєрадісним фото.

"Це дуже мило", "Вау", "Вона виглядає, як ти", "Неймовірно зворушливо", "Так красиво", "Ти виглядаєш чудово", "Вона виглядає точно, як ти, на цій картинці", "Твоя крихітка реально виглядає, як ти. Мої вітання", "Вау", "Ми всі сумуємо за цими часами", - фанати почали писати.

Раніше Сальма підкорила мережу пишним бюстом у відвертій сукні.